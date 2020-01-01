Etkileyici tasarımlara sahip birbirinden hızlı yüzlerce araba ile dev bir koleksiyon oluşturacağınız ve yeni arabalar tasarlayarak galerinizde çeşitliliği artıracağınız Merge Muscle Car, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve göz kamaştıran otomobil tasarımları ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı modellere sahip onlarca aracı bir araya getirerek kendi araba galerinizi kurmak ve araçları birleştirerek yeni modeller üretmektir. Arabaların renklerini, kaportadaki desenlerini, motor güçlerini ve daha birçok ayrıntıyı dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

İki aracı bir araya getirerek üst model arabalar meydana getirebilir ve koleksiyondaki araç sayısını ve çeşitliliğiniz artırabilirsiniz. Seviye atladıkça yeni arabalar satın alabilir ve test sürüşleri yaparak araçların eksiklerini tespit edebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Merge Muscle Car, sürükleyici özelliğe sahip bağımlılık yapıcı bir oyun olarak öne çıkıyor.