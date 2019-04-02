Merge Quest, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve sürükleyici bir mobil bulmaca oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm harika bir mobil bulmaca oyunu olan Merge Quest, karakterinzi geliştirerek rakiplerinize meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Renkli görselleri ve hoş animasyonlarıyla ön plana çıkan oyunda farklı oyun modları yer alıyor. Onlarca farklı oyun içeriğiyle de dikkatimizi çeken oyunda guidlere katılarak ekibinizi büyütebiliyorsunuz. Eşleştirme yaparak karakterlerinizi kontrol edebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Reflekslerinizi de iyi kullanmanız gereken Merge Quest oyunu mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun.

Merge Quest oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.