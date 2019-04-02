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Merge Quest 1.3 (ios)
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  5. Merge Quest - iOS için Bulmaca Oyunu

Merge Quest

1.3
ios
Merge Quest
ÜCRETSİZ
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Merge Quest 1 - 1
Merge Quest 2 - 2
Merge Quest 3 - 3
Merge Quest 4 - 4
Murat İşçi
Murat İşçi -

Eşsiz deneyim sunan bir bulmaca oyunu

Merge Quest, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve sürükleyici bir mobil bulmaca oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm harika bir mobil bulmaca oyunu olan Merge Quest, karakterinzi geliştirerek rakiplerinize meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Renkli görselleri ve hoş animasyonlarıyla ön plana çıkan oyunda farklı oyun modları yer alıyor. Onlarca farklı oyun içeriğiyle de dikkatimizi çeken oyunda guidlere katılarak ekibinizi büyütebiliyorsunuz. Eşleştirme yaparak karakterlerinizi kontrol edebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Reflekslerinizi de iyi kullanmanız gereken Merge Quest oyunu mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun.

Merge Quest oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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