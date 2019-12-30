Etkileyici tasarımlara ve farklı özelliklere sahip yüzlerce kamyon ile dev bir koleksiyon oluşturabileceğiniz ve eğlenceli sürüşler yapacağınız Merge Truck, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

Renkli grafikleri ve kolay kontrolleri ile keyifle oynayacağınız bu oyunda amaç, birbirinden güzel kamyonları kullanarak onları geliştirmek ve kendi tasarımlarınızı yansıtmaktır.

Kendi kamyon filonuzu oluşturarak farklı modellerde birçok kamyona sahip olabilir ve dev bir galeri kurabilirsiniz. Kamyonları istediğiniz gibi renklendirebilir ve tasarımlarını değiştirebilirsiniz.

Birkaç küçük kamyonu birleştirerek daha büyük ve güçlü kamyonlar yapabilirsiniz. Kamyonların motorlarını güçlendirerek daha da hızlandırabilir ve test sürüşleri yaparak kamyonların eksiklerini tespit edebilirsiniz.

Kendi tasarladığınız kamyonları kullanma fırsatı yakalayacağınız sürükleyici özelliği sahip sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve sıkılmadan oynayacağınız Merge Truck, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve ücretsiz sunulan eğlenceli bir oyun olarak öne plana çıkmaktadır.