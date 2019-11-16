Betta Games imzası ile geliştirilen ve mobil klasik oyunlar arasında yer alan Mergical ile eğlenceli anlar bizleri bekliyor olacak.

Android ve iOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım kitlesini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Fantazilerde dolu bir bölgede kendimize ait adada bir yaşam alanı inşa etmeye çalışacağımız oyunda birbirinden farklı görevleri de başarmaya çalışacağız.

Kendimize özel bir alan inşa edeceğimiz oyunda adeta sihirli böir dünya ile karşılaşacak, hayallerimizdeki evi inşa etmeye çalışacağız. Ada üzerinde bize verilen alanda dilediğimiz gibi değişiklikler yapabilecek, yapı inşa edebilecek,600 farklı elementi birleştirecek, başarılı görselleri deneyimleyebileceğiz.

Farklı seviyelerin yer aldığı oyunda karakterlerimizi de geliştirebilecek, binaları yenileyebilecek, kendi bahçemizi yaratabileceğiz.