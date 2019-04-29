Metal Slug Infinity, bir dönem başından ayrılmadığımız atari oyunlarından Metal Slug’ın mobil sürümü. Android’in ardından iOS platformuna çıkış yapan arcade oyunda MARCO, TARMA, ERI, FIO gibi önceki Metal Slug oyunlarındaki karakterlerin yerine geçerek gerillalar, uzaylılar, mumyalar, zombiler, isyancılar ve diğer kötülere karşı mücadele ediyorsunuz. Temponun hiç düşmediği bol ateş etmeli süper eğlenceli bir mobil oyun. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Atari oyunlarıyla büyüyen neslin oynarken daha fazla keyif alacağını düşündüğüm bir aksiyon rol yapma oyunu Metal Slug Infinity. Run & Gun (Koş ve Ateş Et) tarzında oldukça popüler bir oyun olan Metal Slug’ın mobil cihazlarda oynanabilir sürümünde ikonik karakterler yerini koruyor. Ağır makineli tüfekle yoğun düşman saldırısını durdurma, onlarca düşmana tek tüfekle girme, AA füzeleriyle gökyüzünü koruma, uzaylılar tarafından korunan taş tabletlere saldırma ve daha pek çok aksiyona giriyorsunuz. Mermiler, bombalar havada uçuşuyor.