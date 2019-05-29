Evinizde akıllı ev cihazlarına sahipseniz, iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Mi Home uygulamasıyla bu cihazları kontrol edebilirsiniz.

Xiaomi’nin sunduğu akıllı ev çözümleri ile evde olmasanız bile birçok işlevi uzaktan kontrol edebilmeniz mümkün hale geliyor. Termostat, aydınlatma, ısıtma ve soğutma ürünleri, sensörler, kapı zili ve güvenlik kamerası gibi cihazları Mi Home uygulamasına ağ üzerinden bağladıktan sonra her nerede olursanız olun, dilediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz.

Işıkları veya ısıtma-soğutma ürünlerini açık bıraktıysanız oturduğunuz yerden cihazları kapatabileceğiniz, evcil hayvanlarınızın ne yaptığını izleyebileceğiniz ve daha birçok işlevi uzaktan yönetim ile kontrol altında tutabileceğiniz Mi Home uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.