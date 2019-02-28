Microsoft Face Swap uygulamasını kullanarak kendinizi eğlenceli ve ilham verici sahnelere taşıyın ve eğlenin. Ücretsiz, reklamsız, sadece yüzler arasında kullanarak eğlenebileceğiniz uygulamada galerinizden veya web'den bir sahne seçin ve sonuçlarına bakın. Akıllı yüz morph teknolojisi ile bu çok kolay.

Yüzünü değiştirmek için her zaman yeni bir şeyler vardır. Yeni bir saç modeli ile kendinizi görün, farklı modaları deneyin. Kendinizi trend sahnelere sokarken aynı zamanda size yakışacağınızı düşündüğünüz fotoğrafları deneyin. Face Swap kullanarak resimleri ücretsiz olarak üst üste yerleştirin ve arkadaşlarınızla birlikte güzel zaman geçirin. Kullanım kolaylığı ve çeşitliliğiyle benzersizdir, Photoshop olmadan görüntüleri düzenlemek için tam kontrol sağlar.

Yüzleri herhangi bir resme kaydırabilirsiniz. Eğlenceli yüz efektleri, filtreler ekleyin: Yüzünüzü çizgi filmlere, ünlü posterlere ve hayvanlara benzetin. Kameradan, galeriden veya webden resimler bulun, yüz değiştirmeye başlayın!