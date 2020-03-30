Microsoft Haber uygulaması ile ülke ve dünya gündemini iOS cihazlarınız üzerinden takip edebilirsiniz.

Microsoft’un geliştirdiği Microsoft Haber uygulaması, güvenilir haber kaynaklarından aldığı önemli gelişmeleri sizlere sunuyor. Eğlence, sanat, yaşam, otomobil, siyaset, spor ve daha birçok kategorideki haberlere ulaşabileceğiniz Microsoft Haber uygulamasında haberleri dilediğiniz platformda paylaşabiliyorsunuz.

Geceleri rahat okuyabilmeniz için koyu mod özelliği de sunan Microsoft Haber uygulamasında, yazı boyutunu ayarlayabiliyor, haberleri favorilerinize ekleyebiliyorsunuz. Telefonunuza son dakika bildirimlerini gönderen Microsoft Haber uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri