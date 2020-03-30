Microsoft SharePoint uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınız üzerinden işlerinizin takibini yapabilirsiniz.

Kurum ve şirketlerin kullanımına yönelik olarak geliştirilen Microsoft SharePoint uygulaması, beraber çalışan ekiplerin daha verimli bir çalışma ortamına sahip olmasında büyük rol oynuyor. Üzerinde çalıştığınız belgeleri ve dosyaları ortak platformda paylaşarak diğer ekip üyelerine de zaman kazandırabileceğiniz Microsoft SharePoint uygulamasında, aradığınız içeriklere arama bölümünü kullanarak da ulaşabilirsiniz.

Ekip siteleri, iletişim siteleri ve haber gönderilerine ulaşabileceğiniz ve yönetebileceğiniz Microsoft SharePoint uygulamasında, hareket halindeyken de güncelleme paylaşabilirsiniz. Birden fazla hesabınızla giriş yapabileceğiniz ve bu hesaplar arasında geçiş yapabileceğiniz Microsoft SharePoint uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri