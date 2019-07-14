Microsoft Teams uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan ekibinizle haberleşebilir ve hareket halindeyken belgeleri düzenleyebilirsiniz.

Kalabalık bir ekibiniz varsa ve sürekli iletişim halinde olmanız gerekiyorsa, dışarıdayken de işinizi yönetebileceğiniz Microsoft Teams uygulamasıyla tanışın. Sohbet tabanlı olarak çalışan ve ekip üyelerinizle anlık sohbet ile iletişim kurarken aynı zamanda belge ve dosya gönderimi yapabileceğiniz Microsoft Teams uygulaması, oldukça pratik bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Ekibinizle yaptığınız konuşmalarda kolayca arama yapabileceğiniz Microsoft Teams uygulamasında, sizden bahsedildiğinde veya bir mesaj geldiğinde anlık bildirimler de alabilirsiniz. Sizin için önemli olan konuşmaları kaydetme, belgeleri düzenleme, çok faktörlü kimlik doğrulaması gibi özellikler sunan Microsoft Teams uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri