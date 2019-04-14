Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Midnight Calling: Jeronimo, ormanda dolaşarak gizli nesneleri bulabileceğiniz ve ipucu toplayarak çok değerli bir iksire ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve ürpertici ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, ipucu toplayarak kayıp objeleri bulmak ve kötü cadının elindeki iksire ulaşmaktır. Geçmişte hırsız olarak yaşayan ve bir zaman sonra bu işleri bırakan başrol kahramanının ablası çok hastadır ve ölmek üzeredir. Onu tedavi edebilecek tek bir iksir bulunmaktadır. Ormanlık alanda yaşayan kötü cadının elinden bu iksiri çalmak ve ablasını kurtarmak istiyor. Bunun için tıpkı eski günlerdeki gibi hırsızlık yapacak ve iksiri çalarak ablasına içirecektir.

Çeşitli bulmaca ve eşleştirme oyunları oynayarak ipucu toplayabilir ve gizli nesneleri bularak iksirin izini sürebilirsiniz. Bu sayede görevleri tamamlayabilir ve iksire ulaşabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunuz bir şekilde çalışan Midnight Calling-Jeronimo, sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyundur.