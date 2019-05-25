MIDNIGHT Remastered, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz deneyim sunan bir macera oyunu olarak dikkat çekiyor.

Merak uyandıran bir mobil oyun olarak nitelendirebileceğim MIDNIGHT Remastered oyunu, büyük bir gizemi ortaya çıkarmak için mücadele ettiğiniz bir oyundur. Oyunda yer alan öyküyü tamamlamak için belgeleri toplayarak ilerliyorsunuz. Kendine has atmosferiyle de dikkat çeken oyunda eşsiz bir deneyim yaşıyorsunuz. Hayatta kalma oyunu olarak da ntielendirebileceğim oyunda dikkatli olmalısınız. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm MIDNIGHT Remastered oyunununda ipuçlarından yola çıkarak bölümleri geçmelisiniz. Zengin oyun içeriği ve sürükleyici atmosferiyle mutlaka denemeniz gereken bir oyun.

MIDNIGHT Remastered oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.