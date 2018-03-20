Klasik bir doğa puzzle oyunu olan Miga Forest, başarılı animasyonları ve temasıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Bütün puzzle'larında orman konusunu işleyen oyunda, yarım kalmış hayvan parçalarını tamamlıyor ve hayvanların hareketlerini seyredebiliyoruz.

14 farklı ana hayvana sahip olan oyunda parçaları yerleştirdikten sonra hayvanların canlandığını ve birden hareket etmeye başladığını fark edeceksinizdir. Bu anlamda çocuklar için başarılı bir yapım olan Miga Forest, bu kişilerin yaratıcılık ve görsel zekasında da olumlu etki yaratacaktır. Ayrıca teknolojinin olumsuz yanlarını kenara atan oyunda hem eğlenecek hem de öğrenecek olan çocuklar, hayvanları da böylelikle tanımış olacaklar.

Herhangi bir kurala veya puanlama sistemine bağlı kalınmayan oyunda 14 farklı türde hayvan bulunuyor. Karla kaplı buzullardaki dinozorlardan başlayan ve çölde bulunan deveye kadar pek çok hayvana ev sahipliği yapan Miga Forest, bu anlamda eğlenmek ve zaman geçirmek adına oynanabilirliğini artırıyor.

Miga Forest Özellikleri