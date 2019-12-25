Birbirinde güçlü onlarca farklı savaş kahramanı ve ölümcül savaş aletleri ile düşman birliklerini yok etmek için mücadele edeceğiniz ve nefes kesen ganimet savaşlarına katılacağınız Might & Magic Heroes, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız sürükleyici bir oyundur.

Göz kamaştıran karakter tasarımları ve ilginç savaş kostümleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanı gereken, fantastik bir dünyada yolculuk yaparak zorlu görevler üstlenmek ve rakiplerinizle birebir savaşarak ganimet kazanmaktır. Farklı özelliklere ve yeteneklere sahip sayısız askerden kurulu dev bir orduyu yöneterek düşmanlarınıza diz çöktürmek için savaşacak ve topladığınız ganimetlerle ordunuzu daha da güçlendireceksiniz.

Kılıç şövalyesi, büyücü, okçu, alev püskürten cadı, ejderha, ilginç yaratıklar ve daha onlarca farklı askeri birlikten dilediğinizi kullanarak ürkütücü mekanlarda rakiplerinizle karşı karşıya gelebilir ve savaşlardan galip gelerek seviye atlayabilirsiniz.

Mobil platformda rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir kitle tarafından benimsenen Might & Magic Heroes, ücretsiz oyunlar arasında bulunmaktadır.