Mighty Battles, Dünya genelinde oyuncularla teke tek kapışma fırsatı sunan, sadece online oynanabilir savaş oyunu. Boyutuna göre son derece kaliteli görseller sunan gerçek zamanlı multiplayer savaş oyununda en güçlü komutan olmak için mücadele veriyoruz. iPhone ve iPad'de ücretsiz oynayabileceğiniz görselleri de güzel olan bir multiplayer savaş oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.

Tanklar, helikopterler, el bombalı askerler, alev püskürten silah, roketatar ve daha onlarca hem havadan hem de karadan etkili olabileceğiniz birimle düşman üssüne saldırıyor, üssü yerle bir etmek için tüm gücünüzü açığa çıkarıyorsunuz. Tabii ki düşman da boş durmuyor; o da sizi bitirmek için birlerini üstünüze sürüyor. Karşınızdaki de yapay zeka değil, sizin kadar etkili düşünen gerçek bir oyuncu olduğundan nefes kesen mücadeleler kaçınılmaz oluyor.

“Vur, dağıt, yok et” formatında ilerlediğiniz oyunda klan sistemi, haftalık etkinlikler ve eğitim modları da mevcut. Direkt 1v1 modda savaşmak dışında bu modları da deneyebilirsiniz.