Rol yapma ve strateji kategorisinin birleşiminden oluşan Mighty Party: Heroes Clash'da rakibini karakterlerin kombinasyonuyla arenada yenmeli ve onu maçtan silmelisin. Ancak rakiplerini yenmek için en güçlü kahramanları toplamalı ve savaş sırasında takım gücünü yaratabilmelisin. İttifakının Mighty Party: Heroes Clash'in zorlu dünyasında en güçlü olduğunu kanıtlamaya hazır mısın?

Pek çok türde karakter barındıran oyunda, her karakterin farklı farklı özellikleri bulunuyor. Bunun dışında karakterler arasındaki etkileşim sayesinde takımınızı tek vücut haline getirmeniz gerekiyor. Yani örneğin; İmparatorluk Okçu birlikleriyle oynarken onları Rüzgar Ninja ile korumalı ve İlahi Büyü ile güçlendirebilirsiniz. Bu şekilde takım çalışması yapabilir ve rakip güçleri kolayca yenebilirsiniz. Tek yapmanız gereken her karakterin kendi yeteneğini keşfetmek ve doğru kullanmak.

Kendine özgü haritası ve gerçekçi animasyonlarıyla dikkat çekmeyi başaran oyun, her hafta düzenli turnuva ve kampanya düzenlemesiyle de oyun içi rekabeti artırıyor. Hadi savaş meydanına çıkın ve takımınızla zaferden zafere koşun.

Mighty Party: Heroes Clash Özellikleri