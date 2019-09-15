Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan Milk Factory ile eğlenceli bir oynanış bizleri bekliyor.

Green Panda Games imzası ile geliştirilen ve günümüzde hem Android hem de İOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapımda süt üretecek, satacak ve yüksek gelirler elde etmeye çalışacağız.

Rengarenk içerik yapısı ile her kesimden oyuncunun beğenisini kazanan yapım da farklı inek türleri yer alıyor. Bu ineklerin süt üretim ve beslenme özellikleri birbirlerine göre farklılıklara sahip olacak. Oyuncular ne kadar süt üretirlerde o kadar yüksek gelirler elde edecekler.

Oyuncular ineklerin seviyelerini yükselterek daha yüksek üretim yapabilecek, daha fazla gelir elde edebilecekler.