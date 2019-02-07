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Million Lords MMORTS 1.0.5 (ios)
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  5. Million Lords MMORTS - İOS İçin Strateji Oyunudur

Million Lords MMORTS

1.0.5
ios
Million Lords MMORTS
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Fetihler gerçekleştirmeye çalışacağız.

Million Victories tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan Million Lords MMORTS bir mobil strateji oyunudur.

Renkli grafik açılarına sahip olan ve ücretsiz olarak oynanabilen yapımda dünyanın dört bir yanında savaşacak ve fetihler gerçekleştirmek için mücadele edeceğiz. Sonu gelmeyen savaşların yaşandığı oyunda kaos ile mücadele edecek ve bizden istenilen görevleri de başarmaya çalışacağız. Diğer oyuncuların şehirlerine saldırabileceğimiz oyunda farklı yerler de keşfedebilecek ve oraları da fethedebileceğiz.

Çok oyunculu olarak dünyanın dört bir yanından oyuncular ile gerçek zamanlı mücadele edeceğimiz yapımda zengin içerikler karşımıza çıkacak. Mobil platformun yanı sıra tabletlerde de oynanabilen yapımda oyuncular 10 farklı yetenek ağacı ile krallıklarını geliştirebilecekler. Sonu olmayan bir dünyada savaşlar hiç olmadığı kadar zorlu ve sürükleyici bir yapıda karşımıza çıkacak.

İyi eğlenceler dileriz.

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