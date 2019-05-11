Kare bloklardan ve onlarca farklı malzemeden faydalanarak aklınıza gelebilecek çeşitli bina ve araçlar inşa edebileceğiniz ve savaş haritası üzerinde ilerleyerek düşmanlarınıza karşı aksiyon dolu bir mücadelenin içine girebileceğiniz Mindustry, 500 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve efektlerle donatılmış oyunda yapmanız gereken, 12 farklı haritadan dilediğinizi seçerek kendi bölgenizi oluşturmak ve düşmanlarınızla savaşarak ganimet toplamaktır. Onlarca farklı malzeme ve blok aracılığı ile çeşitli bina ve fabrikalar inşa edebilirsiniz. Ayrıca harita üzerinden size saldıracak olan rakiplerinizi görebilir ve savunma duvarları kurarak saldırılara karşı bölgenizi koruyabilirsiniz. Kare blokları kullanarak dilediğiniz her türlü aracı ve binayı oluşturabilirsiniz. Ayrıca yeni silah mekanizmaları geliştirebilir ve rakiplerinize karşı daha güçlü olabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ve hiçbir ücret ödemeden oynayabileceğiniz Mindustry, mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken oldukça popüler bir oyun olarak öne çıkıyor.