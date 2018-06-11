Mobil oyun dünyasında macera kategorisinde yer alan Mine Survival, Android ve İOS sürüme sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz harika bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve görüntü efektleri ile oldukça güçlendirilmiş bu oyunda, su kaynağının bulunduğu bir bölgeye yerleşerek kamp kurabilir ve bulunduğunuz bölgeyi zombilerden korumak için çeşitli binalar inşa edebilirsiniz. Birbirinden zor birçok farklı bölümde çeşitli aletler yardımı ile avlanarak ve zombileri öldürerek hayatta kalmayı başarmalısınız.

Avlanırken ve yaratıkları öldürürken kullanabileceğiniz balta, kılıç, çekiç, İngiliz anahtarı gibi birçok farklı aletin yanı sıra mayınlar ve nükleer bombalar oyun içerisinde yer almaktadır. Ayrıca ahşap bloklarla duvarlar örebilir ve güvenliğinizi sağlayacak çeşitli yapıtlar inşa edebilirsiniz. Toplayacağınız altın ve elmasları bina yapımında, yeni bölüm açmada ve alet alımında kullanabilirsiniz.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmetinize sunulan Mine Survival, macera oyunları arasında yer alan kaliteli bir oyun olarak dikkat çekmektedir. Macera dolu dakikalar geçirmek istiyorsanız bu oyun sizin için iyi bir alternatif olabilir.