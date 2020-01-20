Mineblast!!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil macera oyunu olarak dikkat çeken Mineblast!! oyununda eşsiz deneyim yaşayabiliyorsunuz. Tehlikeli platformlarda mücadele edebileceğiniz oyunda platform oyunu deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Kaliteli görselleriyle de ön plana çıkan oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Retro tarz grafikleriyle de ön plana çıkan oyunda eğlenceli deneyim yaşayabiliyorsunuz. Değerli taşları bulmak için çaba göstermeniz gereken Mineblast!! oyunu sakın kaçırmayın.

Mineblast!! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.