Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde kendisine yer bulan ve milyonlarca oyun sever tarafından keyifle oynanan Mini World Block Art, farklı ev ve karakterler tasarlayabileceğiniz ve sayısız görevi üstlenebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Çarpıcı 3 boyutlu grafikler ve keyif verici müzikler ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere ve görünümlere sahip birçok karakteri yöneterek görevleri başarıyla yerine getirmek ve seviye atlayarak görevleri tamamlamaktır. Oyunda Türkçe dahil olmak üzere toplamda 13 farklı dil seçeneği bulunmaktadır. Türkçe dil desteği sayesinde kolaylıkla oynayabilirsiniz. Ayrıca çok oyunculu oyun modu ile arkadaşlarınızla birlikte oynayabilir ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birçok zorlu bölüm ve sayısız görev yer almaktadır. Çeşitli objeler kullanarak farklı tasarımlar yapabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak sunulan Mini World Block Art, farklı deneyimler kazanabileceğiniz sıra dışı bir macera oyunu olarak öne çıkıyor.