Miniatürk uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan Miniatürk içerisindeki eserlerin tarihçesi hakkında bilgi alabilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu oldukça önemli bir kompleks olan Miniatürk’te, geçmişten günümüze kadar yaşadığımız topraklarda iz bırakan medeniyetlerin tarihçelerinin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Oldukça büyük bir alanda hizmet veren komplekste, maket eserleri ziyaret ederek Türkiye’nin birçok noktasındaki önemli yapılar hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz.

Uygulamayı kullanırken cihazınızın Bluetooth özelliğini etkinleştirerek, bulunduğunuz konuma en yakın eserin otomatik olarak tespit edilmesini sağlayabiliyor ve eser hakkındaki bilgileri öğrenerek interaktif bir ziyaret gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer siz de İstanbul’da bulunan Miniatürk’ü ziyaret etmeyi düşünüyorsanız, Miniatürk uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza mutlaka indirmelisiniz.