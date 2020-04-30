Mobil cihazınızda sürükleyici bir motosiklet yarış deneyimi yaşamak ister misiniz?

Android ve iOS platformu üzerinde oynaması ücretsiz olarak yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran MiniBikers, son haftalarda Corona Virüsü nedeniyle de oyuncuların ilgisini çekmeye başladı.

Oldukça sürükleyici bir oynanış yapısına sahip olan oyun da farklı motosikletler arasından seçimler yapacak, çeşitli dünya şampiyonlarında yarışma fırsatı bulacağız.

Basit kontrollere sahip olan yapım fantastik oynanışı ile de beğenileri toplamaya devam ediyor. 2016 yılından bu yana herhangi bir güncelleme almayan yapım, oyuncu kitlesini artırmaya devam ederken hem adrenalin hem de eğlence yüklü yarışları karşımıza çıkarmaya devam ediyor.

120’den fazla seviyenin yer aldığı oyunda en iyi motosiklet sürücüsü olabilmek için elimizden gelen tüm çabayı sarf etmeye çalışacağız.