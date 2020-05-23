Mining Inc.

Bir altın madeninde tek bir üretim hattı ile başlayacaksın. Oyunda ilerledikçe elmaslar, yakutlar ve diğer nadir değerli taşlarla dolu madenleri açabileceksin. Oyunu oynarken var olan en başarılı maden şirketi haline gelmen için oyun çevresinin yeni yapılar, araçlar ve makinelerle görsel olarak geliştiğini göreceksin.

Cevher kazmak hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı: Kazmak için dokunun, ardından kepçenizi ve araçlarınızı yükseltin ve daha derin, daha hızlı kazmaya yardımcı olmak için yemlikler kiralayın. Kazandığın parayla, maden şirketinin verimini artırmak için yapıları açabilir ve geliştirebilirsin.

Yeraltındaki dünyasını kazarak bu muhteşem dünyayı ortaya çıkarma ve hazinelerini yağmalama yolculuğunda korkusuz bir patron olun. Yeraltında yaptığınız kazılarda efsanevi madde ve silahları işlemenize yardımcı olacak gizli kılavuzları bulun.