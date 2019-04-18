Al Games FZ imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de İOS platformunda yayınlanan Minion Wire bir mobil arcade oyunudur.

Basit arayüzlere ve kullanıcı dostu temalara sahip olan oyunda ilerlemeye çalışacağız. Oyun içerisinde farklı temalara sahip olan bölümler arasında ilerlemeye çalışacak, ekran üzerin de yer alan nesneleri birşleştirerek zorlukları tamamlamaya çalışacağız. Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda karşımıza çıkan arcade oyunu beklenen ilgiyi henüz görememiş olsa da şuana kadar ki incelemelerinden 4.5 gibi bir skor puanı elde etti.

Ücretiz olarak oynanmaya devam eden yapım, eğlenceli oynanışı ile oyuncuları aksiyon ve gerilimden uzak bir atmosfere götürüyor.

Dileyen oyuncular ücretsiz olarak Minion Wire’ı indirebilir ve tadını çıkarabilirler.

İyi oyunlar dileriz.