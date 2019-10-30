Hem Android hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Miracle City 2, hayalinizdeki şehri inşa ederek sıfırdan bir düzen oluşturabileceğiniz ve macera dolu görevler üstlenerek çeşitli ödüller kazanabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Renkli grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, boş bir alan üzerine sıfırdan bir şehir kurmak ve farklı alanlarda üretim yaparak ekonomiyi canlandırmaktır. Eski binaları restore ederek dilediğiniz gibi dekore edebilir ve yeni evler yaparak şehrinizi geliştirebilirsiniz. Altın, gümüş, demir, taş, elmas, kömür gibi çeşitli madenler açarak değerli ürünler çıkartabilir ve ticarete atılabilirsiniz. Ayrıca şehrinize dev bir çiftlik kurarak birçok meyve ve sebzeyi yetiştirebilirsiniz. Macera dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği ile bağımlısı olacağınız ve sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafında tercih edilen ve her geçen gün daha fazla oyun severin ilgisini çeken Miracle City 2, simülasyon oyunları arasında yer alan kaliteli bir oyundur.