Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla oynayabileceğiniz ve farklı masal kahramanlarıyla birlikte macera dolu bir serüvene atılabileceğiniz Miracle Match 3, eşleştirme bloklarıyla eğlenceli bulmacalar çözebileceğiniz kaliteli bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, rengarenk şekillere sahip eşleştirme bloklarını uygun bir şekilde birleştirerek bulmacaları çözmek ve seviye atlayarak yeni bölümlerin kilidini açmaktır. Aynı renge ve şekle sahip en az 3 bloğu yan yana veya alt alta getirerek eşleştirmeleri başarıyla gerçekleştirebilir ve blokları azaltarak yolunuza devam edebilirsiniz. Çok sayıda aynı bloğu birleştirerek kombo yapabilir ve daha yüksek puanlar kazanabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda kırmızı, mavi, sarı ve yeşil gibi farklı renklerde onlarca şekil yer almaktadır. Aynı şekilleri eşleştirerek seviyeleri tamamlayabilir ve daha zor bölümlere geçebilirsiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde yer alan Miracle Match 3, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve stres atabileceğiniz keyif verici bir oyundur.