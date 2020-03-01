Mobil platformda strateji oyunları arasında kendisine yer bulan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından sevilerek oynanan Miragine War, farklı özellikler ve silahlarla donatılmış yüzlerce askerden yararlanarak kendi ordunuzu kurabileceğiniz ve rakiplerinizle online arenada aksiyon dolu savaşlara katılacağınız sürükleyici bir oyundur.

Stratejik hamleler ve taktiksel planlarla rakiplerinize diz çöktürmek için mücadele edeceğiniz bu oyunda yapmanız gereken, farklı yeteneklere sahip askeri birlikleri yöneterek rakiplerinizle nefes kesen ganimet savaşlarına katılmak ve seviye atlayarak askerlerinizin sayısını artırmaktır.

At biniciler, mızrak atıcılar, okçular, kılıç şövalyeleri, bıçak ustaları, baltalı askerler ve daha onlarca farklı silahı kullanma becerisine sahip askeri birliği bir arda tutarak rakiplerinize meydan okumalı ve kendi imparatorluğunuzu kurarak tüm dünyaya gücünüzü ispatlamalısınız.

Oyuna tek kişilik modda robota karşı savaşabilir ya da çoklu modda arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemleriyle donatılan tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Miragine War, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.