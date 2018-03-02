MIRIAM : The Escape, Playdead’in siyah beyaz görselli ilerlemeli oyunu Limbo’nun ücretsiz alternatifi. Sadece görsel çizgileriyle değil, atmosferi ve oynanışıyla da Limbo’ya benzeyen yapımda oyunda Miriam adında küçük bir kızın yerine geçiyoruz. Kızın gördüğü garip rüyalarının içinde maceraya sürükleniyoruz.

iPhone / iPad cihazınızda ücretsiz oynayabileceğiniz Limbo benzeri bir oyun arıyorsanız MIRIAM: The Escape’i kesinlikle indirmelisiniz. Limbo kadar etkileyici atmosfer sunuyor, bulmacalar içeriyor. Özenle hazırlanmış 24 aşamadan oluşan oyunda bölümü geçmek için büyük anahtarı bulmanız sonrasında da kilitli kapıya ulaşmanız gerekiyor. Kapı ile anahtar arasında fazla bir mesafe yok lakin platform tuzaklarla dolu. İlerlerken karanlık taraflardan gidiyorsunuz. Işığa çıktığınız an ölüyorsunuz. Ölme durumunda ikinci hatta üçüncü bir şans veriliyor. Böylelikle kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

MIRIAM : The Escape Özellikleri: