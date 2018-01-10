Misa, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Rahatlatıcı atmosferi ve bağımlılık yapıcı etkisiyle karşımıza çıkan oyunda kendi yolunuzu çizerek ilerliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil oyun olan Misa, minimalist tasarımı ve harika atmosferiyle ön plana çıkıyor. Basit kontrol mekanizmasına sahip olan oyunda 99 zorlu bölüm yer alıyor. Oyundaki amacınız engellere çarpmadan ilerlemek ve tüm bulmacaları çözmek. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Misa tam size göre diyebilirim. Yolunuza çıkan elmasları da toplamanız gereken oyunda dikkatli olmalısınız. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunu mutlaka denemelisiniz. Geometrik şekiller çizerek ilerleyebileceğiniz oyunu sakın kaçırmayın.

Misa oyununu iOS cihazlarınıza ücretli olarak indirebiliyorsunuz.