Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Missile Dude RPG, farklı roket sistemleri geliştirerek dev yaratıklara karşı mücadele edeceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Renkli ve eğlenceli grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, çeşitli ruh ve hayaletleri yöneterek karşınızda bulunan dev yaratıkları etkisiz hale getirmek ve onların ruhlarına sahip olmaktır. Yaratıkları öldürebilmek için farklı saldırı sistemleri ve roket mekanizmaları tasarlayabilirsiniz. Bu sayede onları kolayca öldürebilir ve ruhlarına ulaşabilirsiniz. Tasarlayacağınız roket atarlarla çeşitli objeler ve ruh alıcı yaratıklar fırlatabilirsiniz. Savaş haritası üzerinde ilerleyerek belirli noktalarda bulunan yaratıkları etkisiz hale getirmeli ve görevleri tamamlayarak yeni bölümlerin kilidini açmalısınız. Stres giderici özelliği ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda rol oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Missile Dude RPG, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.