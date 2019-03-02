Başkasının yüz hatlarıyla seninkini birleştirirsek neye benziyorsun? Peki ya arkadaşların? Android cihazınızda iki yüzü birleştirmenin şaşırtıcı ve eğlenceli bir yolu olan MixBooth ile bunu öğrenin. Görüntüyü tam olarak ayarlamak ve istediğiniz sonuçları elde etmek için kullanabileceğiniz çeşitli özellikle de bulunuyor.

Yüzünüzü arkadaşlarınız, aileniz, iş arkadaşlarınız, ünlüler veya verilen örnek resimlerle karıştırmak için MixBooth kullanabilir ve doyasıya eğlenebilirsiniz. Fotoğrafı ister kütüphanenizden, ister o an çekerek ekleyebiliyorsunuz. Ardından ikinci fotoğrafı da seçmeniz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra oluşan yeni yüzü sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

MixBooth sadece eğlence amaçlı yapılmıştır. Örnek fotoğrafları veya arkadaşlarını seçerek face swap özelliğinden faydalanın yüzünüzde arkadaşınnız saçlarının nasıl duracağını görün.