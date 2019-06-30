Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı alanda oyuncularla buluşan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan MLB 9 Innings 19, gerçekçi beyzbol maçlarına katılabileceğiniz ve hünerlerinizi sergileyerek rakiplerinizi alt edebileceğiniz profesyonel ligler tarafından lisansı verilmiş eşsiz bir oyundur.

Etkileyici 3 boyutlu grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, bir sopa yardımı ile süratle üstünüze gelen toplara vurmak ve topu belirtilen noktalara atarak puan toplamaktır. Oyunda gerçek beyzbol oyuncularını temsil eden karakterleri yönetebilir ve nefes kesen maçlara çıkabilirsiniz. Onlarca farklı takımdan dilediğinizde forma giyebilir ve üst liglere tırmanmak için mücadele edebilirsiniz. Online olarak güncel veriler eşliğinde oyuna devam edebilir ve eş zamanlı turnuvalara katılabilirsiniz.

Oyunda yer alan onlarca farklı takımdan ve oyuncudan dilediğinizi seçebilirsiniz. Ayrıca eşsiz tasarımlara sahip sayısız beyzbol sopasından yararlanarak en iyi vuruşlara imza atabilir ve rekor puanlara ulaşabilirsiniz. Spor oyunları arasında yer alan MLB 9 Innings 19 ile sizlerde beyzbol eğlencesine ortak olabilir ve farklı bir deneyim kazanabilirsiniz.