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Mobg.io Survive Battle Royale 1.1.8 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Aksiyon
  4. Mobg.io Survive Battle Royale - İOS İçin Aksiyon Oyunudur

Mobg.io Survive Battle Royale

1.1.8
ios
Mobg.io Survive Battle Royale
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Hayatta kalan son oyuncu olmaya çalışacağız.

Clown Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Mobg.io Survive Battle Royale ile hayatta kalan son oyuncu olmaya çalışacağız.

Battle Royale yani hayatta kalma modu şu sıralar tüm dünyayı kasıp kavururken bu mod mobil platformda da oldukça başarılı bir yapıda karşımıza çıkıyor. Mobg.io Survive Battle Royale adlı mobil yapımda da birbirinden farklı oyuncular ile mücadele edecek ve hayatta kalmaya çalışacağız.

Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan ve 500 binden oyuncu tarafından ilgiyle oynanan Mobg.io Survive Battle Royale iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Eşsiz bir oyun evreninde mücadele edeceğimiz yapımda silahlarımızı alacak ve arenada hayatta kalma mücadelesi vereceğiz.

Stratejiler geliştirerek mücadelelere katılacağımız oyunda oldukça sade grafik açıları ve tatmin edici düzeyde içerikler karşımıza çıkacak. Google Play’de 4.3 gibi bir inceleme puanı alan yapım, kitlesini de artırmaya devam ediyor.

İyi eğlenceler dileriz.

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