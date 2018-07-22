Mobile Raid, iOS kullanıcıları için geliştirilmiş strateji oyunudur. Bu oyunda ordularınızı kurun ve çevrimiçi rakiplerinizle savaşın.

Savaşmak adına kaleler ve alt üsler inşa edin. Ünlü kahramanları işe alın ve düşmanlarını unutulmaya zorlamak için daha güçlü Mecha& Solider'ı eğitin. Bunların hepsi sizi ve müttefiklerinizi savaş alanında güçlendirecek ve böylelikle çok daha hızlıca kazanabileceksiniz. Ayrıca ses ve metinle küresel oyuncularla sohbet edin.

Bozulmuş ve savaşan bir dünyanın 27. yüzyılında 100'ün üzerinde kahramanı olan bir komutan olarak oynayacaksınız. İnsan medeniyetini canlandırmak ve dünyaya hükmetmek için destansı kahramanları toplayacak, rakipsiz birlikler oluşturacak ve düşmanları alt edeceksin.

Üst düzey grafiklere ve gerçekçi animasyonlu sahnelerin içine dalın. Oyunda 100'ün üzerinde kahraman, savaş alanında savaşmaya başladı! Peki ya sen bunları komuta edebilecek misin?