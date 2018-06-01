MoBu 2, muz peşinde koşan sevimli goril MoBu’nun hikayesini anlatan ödüllü oyun MoBu - Macera Başlıyor’un devamı niteliğinde hazırlanmış eğlence dolu bir online yarış oyunu. Gorillerin muz için birbiriyle kıyasıya yarıştığı oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Hem online yarış hem de tek oyunculu macera modu sunan oyunun animasyonlarla zenginleştirilmiş grafiklerinden de gözünüzü alamayacaksınız.

iOS tarafına da ücretsiz olarak çıkış yapan MoBu 2’de voodoo büyüsüyle evrim geçiren bir gorili kontrol ediyorsunuz. Gizemli orman, zehirli bataklık, öfkeli volkan, altın tapınak ve daha nice etkileyici yerde diğer gorillerle birlikte muza erişmek için yarışıyorsunuz. Sallanırken rakipleriniz üzerinde kullanabileceğiniz etkili büyüler ve buza çevirme, yıldırım düşürme gibi silahlarınız var. Rakip saldırılardan koruyan savunma büyüleri de mevcut.

MoBu 2 Özellikleri: