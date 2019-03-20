Modern Ops: Online FPS

Modern Ops kolay ve sezgisel kontroller, bir kurgu içeren rekabetçi ücretsiz bir FPS oyunudur. Hiç bitmeyen aksiyonla dolu yeni mobil FPS (Birinci şahıs nişancı) oyununda diğer oyuncularla çarpışın. Aksiyonun içine dalın ve hemen şimdi savaşa başlayın. Bu patlayıcı çevrimiçi oyunla çeşitli haritalarda farklı strateji ve taktikleri kullanın.

Drone saldırısı, nöbet silahı ve saldırı helikopteri gibi killstreak'ler (ölmeden arka arkaya öldürme) kullanın. Hatta İHA, helikopter nişancısı veya roketatar ile düşman askerlerini mahvedin. Sezgisel kontrol ve kolay arayüz sayesinde savaş sırasında sadece kaydır, nişan al ve ateş et.

Polisler ya da haydutlar için oynayın ve savaş yeteneklerinizi gösterin. Farklı cephane, silah ve tüfekler satın alın, bunları yükseltin, silah görünümlerini değiştirin. 30'dan fazla modern silah ve bomba kamuflajıyla savaş için kendi taktiklerinizi seçin: tabancalar, keskin nişancılar, pompalı tüfek, makineli tüfek veya av tüfeğine sahip olun.