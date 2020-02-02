Yüzlerce müşterisi bulunan ve oldukça popüler olan dev bir restoranda müdür rolünü üstlenerek restorandaki tüm faaliyetlerden sorumlu olacağınız ve maksimum kar için çaba göstereceğiniz Moe Girl Cafe 2, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılan bu oyunda yapmanız gereken, restoranın müdür koltuğunda oturarak gerçekleşecek her türlü faaliyette üst akıl gibi davranmak ve birçok alanda karar merci olmaktır. Oyunda restoranda pişirilmesini sağlayabileceğiniz 50’den fazla yemek ve birçok tatlı yer almaktadır.

Ayrıca restoranın dekorasyonunda kullanabileceğiniz sayısız mobilya ve obje bulunmaktadır.

Restoranda gerçekleşen dekorasyon işleri, menüye eklenecek yemekler, sipariş teslimatı, ürün temini, restoranın reklam ve tanıtım işlemleri, araştırma çalışmaları, işe alınacak personeller, masa ve sandalye seçimi ve parti düzenlemeleri gibi onlarca işte sorumluluk almalısınız.

Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak erişime açılan Moe Girl Cafe 2, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından benimsenen eğlenceli bir oyundur.