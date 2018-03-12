Money Movers 2, Kizi Games’in hapishaneden kaçış oyunlarını sevenler için hazırladığı bulmaca platform oyunu. Serinin ikinci oyununda babalarını hapishaneden kurtarmak için tekrar hapishaneye girmek durumunda kalan iki kardeşin yerine geçiyorsunuz. Yüksek güvenlikli hapishaneye girmeden önce çok iyi bir plan yapmalısınız. Her yer gardiyanlarla dolu ve güvenlik sistemleri kusursuz işliyor.

İnternet tarayıcıda da oynanabilen hapishane temalı bulmaca oyunu Money Movers’da bu sefer babaları için hapishaneye giren iki kardeşi kontrol ediyorsunuz. Babanızı hapishaneden kaçırmak için fazla zamanınız yok. Gardiyanları ve güvenlik sistemlerini atlatmak için birlikte hareket etmelisiniz. 20 bölüm (bonus seviyeler de mevcut) mevcut ancak oyunun hemen bitmediğini söyleyeyim. Bölümleri geçebilmek için kafa patlatmalısınız.