Monkey King: Havoc in Heaven, sadece kahramanlar değil, şeytani varlıkların da yerine geçebildiğiniz aksiyon rpg türünde kaliteli bir oyun. Dünyanın dört bir yanından oyuncularla bölge savaşlarına girdiğiniz oyunda farklı birçok dövüş modu bulunuyor. Dört sınıf seçimi, çoklu silah sistemi, üç farklı dünyadan çağrılabilir kahramanlar, oyunun öne çıkan özellikleri arasında.

Yaratıkların da olduğu fantastik rpg oyunlarını sevenlerin favorisi olacağını düşündüğüm Monkey King: Havoc in Heaven’da oyuncular bölge savaşına giriyor. Gold State, Crimson State ve Azure State adı verilen yerlerde tek güç olmak için mücadele ediyorsunuz. Seçebildiğiniz, 4 farklı sınıfa ayrılan (maymun, lady, tilki, şeytan), eşsiz özelliklere sahip ve savaşta istediğiniz role bürünen birçok karakter mevcut. Ana karakterlere ek savaş esnasında çağırabildiğiniz kahramanlar var. Savaşta yanınızda çarpışan kahramanları geliştirebiliyorsunuz. Silah olarak yay, değnek, ikiz bıçak, knuckles olmak üzere dört çeşit silahınız mevcut ve sınıf limiti olmaksızın dövüş esnasında silahınızı dilediğinizce değiştirebiliyorsunuz.

Monkey King: Havoc in Heaven Özellikleri: