Monster Energy Supercross, mobil platformdaki en gerçekçi oynanışa ve kaliteli grafiklere sahip motokros - motosiklet yarışı oyunu. Şampiyonluk yarışına girmiş gerçek motosiklet sürücülerinin yerine geçip gerçek pistlerde dünyanın dört bir yanından oyuncularla mücadele ediyoruz.

Arazi tipi özel parkurlarda yapılan motosiklet yarışları motokrosu mobil platforma taşıyan birçok oyun mevcut ancak Monster Energy Supercross’u farklı kılan; hem sürücü, motosiklet ve pistlerin birebir, gerçeğiyle aynı olması, hem sürücülerin hareketlerinin gerçeğe yakın olması, hem de birden fazla oyun modu içermesi. iPhone/iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz en iyi motokros oyunu.

Detaylı grafikleriyle kendisine çeken motosiklet yarışı oyununda doğrudan şampiyonluk mücadelesine giriyoruz. Dört yarış türü içeren tek oyuncu modunda kariyer yapıyoruz. Çok oyunculu (multiplayer) modda dünyanın dört bir yanından gerçek oyunculara karşı yarışıyor, hafta sonu boyunca gerçek zamanlı turnuvalara katılıyoruz.

Monster Energy Supercross Özellikleri: