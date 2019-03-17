Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Monster Mansion Blast, renkli blok yığınları arasından eşleştirmeler yaparak puanlar toplayabileceğiniz stres giderici bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, renkli küplerden oluşan yığınlar arasından aynı renge sahip küpleri birleştirerek yok etmek ve yıldız puan kazanmaktır. Farklı renklerde ki onlarca blok arasından doğru eşleştirmeler yaparak görevleri tamamlamalı ve hayalinizdeki köşkü inşa edebilmek için çeşitli objeleri satın almalısınız.

Oyunda köşkü tasarlarken kullanabileceğiniz koltuk, halı, masa, dolap ve onlarca farklı ev eşyası yer almaktadır. Eşleştirmeleri tamamlayarak dilediğiniz gibi bir köşk oluşturabilir ve seviye atlayarak oyuna devam edebilirisiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan ve etkileyici tasarımı ile eşsiz bir deneyim sunan Monster Mansion Blast, binlerce oyuncu tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha fazla kişinin ilgisini çeken kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.