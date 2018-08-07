Monster Push, low poly grafiklere sahip mobil aksiyon bulmaca oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla şaşırtan yapımda sevimli hayvanların yerini alıp canavarları öldürüyorsunuz. Kendinizi korumak, canavarları ait oldukları yere göndermek için kutuları kullanıyorsunuz. Sınırlı sayıda güçlendiriciler de zor anlarda yardımınıza yetişiyor. Farklı yerlerde, bağımsız bölümlerle süslü süper eğlenceli, sürükleyici bir yapım karşımızda!

iPhone/iPad cihazınızda aksiyon bulmaca oyunlarına yer veriyorsanız, Monster Push’u oynamanızı isterim. Grafiklerine bakınca yetişkinlerin oynayabileceği bir oyunmuş gibi gözükmüyor lakin içine girdiğinizde öyle olmadığını anlıyorsunuz. Oyunda ilerlemek için stratejik düşünmeniz, aklınızı kullanmanız gerekiyor. Haritada dolaşan canavarları öldürmek için kutuları üzerlerine ittiriyorsunuz. Canavarların size yaklaşmasını engelleyen tek obje kutular olduğundan dikkatlice itmelisiniz. Hamle sınırınız yok, süre kısıtlaması yok, kimseyle de yarışmıyorsunuz. Haritadaki tüm canavarları öldürdüğünüzde bölüm bitiyor tabii ki de ancak tavsiyem; sihirli küpleri de toplamayı unutmayın. Canavarların neredeyse dibinde duran bu kutular puanınızı katlıyor.