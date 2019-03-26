Flaregames tarafından geliştirilen ve mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan Monsters With Attitude ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor.

Rengarenk bir içerik dünyasının yer aldığı oyunda canavar çetesine katılacak ve yepyeni bir deneyim yşaayacağız. Aksiyon dolu PvP mücadelelerine katılacağımız oyunda birbiridnen farklı canavarlar yer alacak. Ses ve görsel efektler ile desteklenen oyun çok oyunculu olarak dünyanın dört bir yanındaki aksiyon severleri ortak bir çatı altında birleştirecek.

Gerçek zamanlı olarak gerçek oyuncular ile oynanacak olan yapım,dövüşerek gelişlen ve arenadaki en büyük olmak isteyen canavarların kontrolünü oyunculara sunuyor. Tamamen oynaması ücretsiz olan yapımda 8 oyuncuya kadar bir grup oyuncu bir araya gelebilir ve mücadele edebilirler. Dileyen oyuncular tek başına dileyen oyuncular da canavar çetesine dahil olarak mücadele edebilirler.

Monsters With Attitude iki farklı mobil platformda oynanan bir mobil aksiyon oyunudur.