Chengdu GameSky Technology Co., Ltd tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Moon and Sword mobil rol oyunları arasında yer alıyor.

Yayınladığı günden bu yana milyonlarca oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya başlanan yapım da oyuncular fantastik bir dünyada kendi karakterlerini yaratacak ve gerçek zamanlı olarak benzersiz savaşlar da boy gösterecekler. Sürükleyici yapısı ile 7’den 70’e her kesime hitap eden yapımda oyuncular benzersiz PvP savaşları ile rekabet dolu anlar yaşayacaklar.

Google Play’de 4.2 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan yapım hem Android hem de İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Çapraz oynama desteği ile iki farklı mobil platformdaki oyuncular birleri ile mücadele edebiliyorlar. Yapım basit oynanış kontrolleri ile kısa sürede benimsenebiliyor.

İyi eğlenceler dileriz.