Mobil rol oyunları arasına katılan ve oynaması ücretsiz olarak karşımıza çıkan Moonshades beğenileri kazanmaya devam ediyor.

Eski RPG deneyimini yıllar sonra oyunculara yeniden sunan Moonshades ücretsiz yapısı ile her kitleden oyuncuya ulaşmaya devam ediyor.

3D grafik açılarının yer aldığı yapım içerisinde oyuncular birbirinden zorlu zindanlar içerisinde ilerlemeye çalışacaklar. Çok sayıda farklı tehlike ile yüzleşecek olan oyuncular efsanevi ve bir o kadar da sürükleyici bir oynanış ile karşılaşacaklar.

Hayati rollerin yer aldığı yapım da tehlikelerin sonu gelmeyecek. Farklı bulmacaların da yer alacağı bir atmosfer de hem aksiyon hem de gerilim dolu anlar yer alıyor.

Yayınlandığı günden bu yana oyuncular tarafından olumlu olarak değerlendirilen başarılı yapım, günümüzde 500 binden fazla oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.