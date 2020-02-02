MoovBuddy uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan sizi zinde tutacak egzersizlere ulaşabilirsiniz.

Vücudunuzda bel, boyun, omuz ve diz bölgelerinizde ağrılar varsa ve bunlar hayat kalitenizi etkiliyorsa, MoovBuddy uygulamasında yer alan egzersizleri uygulayarak bu ağrılardan kurtulabilirsiniz. Hatırlatma ve önerilerle en yakın arkadaşınız olmayı hedefleyen MoovBuddy uygulamasında duruşunuzu düzeltecek egzersizler de yer alıyor. Kaslarınızı güçlendirmek, denge ve koordinasyonunuzu artırmak için size özel öneriler sunan MoovBuddy uygulaması sayesinde daha güçlü hissetmeniz mümkün.