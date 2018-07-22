Mobil yarış oyuncularına özel olarak geliştirilen Mopar Drag N Brag, tamamen ücretsiz bir yarış oyunudur.



İki farklı platformda keyifle oynanan mobil yarış oyunu, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaktadır. Kaliteli grafikleri ve benzersiz modifiye araçları ile oyunculara gerçekçi bir deneyim sunan yapım, beraberinde de oyunculara çok sayıda farklı araç modelleri sunuyor.



Oyun içerisinde yarış aracımızı özelleştirebilir ve kendi tarzımıza uygun modifiye seçeneklerini kullanabiliriz. Oyuncular yarışlarda yanlayabilir ve drift yapabilirler. Çok sayıda benzersiz araç ile yarışma imkanı sunan oyun, Google Play’de 4.2 gibi bir inceleme puanına sahip olarak karşımıza çıktı.

3D grafiklere sahip olan Mopar Drag N Brag, gerçekçi performans ve fizik motoruna sahiptir. Oyunda aracımıza nitro takabilir ve pistlerde motor sesimizi daha gür bir şekilde duyurabiliriz. Buna ek olarak seçtiğimiz araçları da dilediğimiz gibi yükseltebilecek ve en iyi performansı alabileceğiz. Tescilli markalar ile yarış deneyimi tadacağımız oyunda, sürükleyici bir yapı yer alıyor.

