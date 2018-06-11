Sıradan macera oyunlarından farklı olarak tasarlanan ve gezegenler arası keyifli bir yolculuk yapma imkanını sunan Morphite, Android ve İOS sürümlü tüm cihazlarda rahatlıkla oynayabileceğiniz muazzam bir oyundur. Farklı gezegenlerde yaşayabileceğiniz ve maceraya doyabileceğiniz kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Etkili grafikler ve görüntü efektleri ile desteklenen bu oyunda, onlarca farklı fon müziğini dinleme imkanına sahipsiniz. Oyunda, geçmiş yaşantılarda neler olduğunu bulmak amaçlanmıştır. Yeni gezegenlere ve kara deliklere rastlayabileceğiniz keyifli bir seyahate çıkmanın zamanı geldi. Uzaylı yaratıklar ve egzotik canlılar ile karşılaşabilir ve onlarla savaşabilirsiniz. Gezegenler arası savaşlar yaparak ganimet ve kaynaklar toplayabilirsiniz.

Oyun içerisinde birbirinden farklı yaratıklar, mağaralar, nehirler, gezegenler yer almaktadır. Ayrıca savaşlarda kullanabileceğiniz ışın kılıçları, şok silahları ve birçok farklı savaş aleti bulunmaktadır. Kendinize ait uzay geminiz ve silahlarınızı geliştirerek savaşlardan zaferle dönebilirsiniz. Büyük bir gezegen haritası üzerinde yeni yerler keşfederek çeşitli kaynaklara ulaşabilirsiniz.

1 milyondan fazla oyun severin tutkuyla oynadığı Morphite, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir macera oyunudur.